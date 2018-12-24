الخرطوم تستدعي سفير الكويت بعد تحذير الكويتيين من السفر الى السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 00:30

الخرطوم تستدعي سفير الكويت بعد تحذير الكويتيين من السفر الى السودان

منذ 1 ساعة 23 December، 2018
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

استدعت الخارجية السودانية الاحد السفير الكويتي لدى الخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي اثر اصدار الكويت تحذيرا لرعاياها من السفر الى السودان مع دعوة المقيمين فيه الى مغادرته.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق في بيان له “استدعى وكيل وزارة الخارجية السفير ياسر خضر خلف الله الأحد سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب السفارة الكويتية من المواطنين الكويتيين عدم زيارة السودان والكويتيين الموجودين بالسودان مغادرة البلاد”.

ودعت سفارة الكويت لدى السودان السبت “المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا هناك إلى مغادرتها حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت ذاته الكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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