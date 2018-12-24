اردوغان وترامب: لتعزيز التنسيق في سوريا “لعدم استغلال الانسحاب الاميركي”

توافق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الاميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الاحد على “تعزيز التنسيق في سوريا لعدم استغلال الانسحاب الاميركي المقرر من شمال هذا البلد”، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن “الرئيسين توافقا على ضمان التنسيق بين العسكريين والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين في بلديهما لتجنب فراغ قد ينجم عن استغلال للانسحاب الاميركي وللمرحلة الانتقالية في سوريا”.

ولفت البيان الى ان “اردوغان لترامب قال إن بلاده مستعدة لتوفير دعم لحليفنا في الحلف الاطلسي في إطار هذا القرار بالانسحاب”.

وقبيل ذلك كان ترامب أكد في تغريدة له على موقع “تويتر” أنه “بحث خلال مباحثات مثمرة مع اردوغان إنسحابا بطيئا ومنسقا بدقة للقوات الاميركية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية