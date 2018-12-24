حزب الله: كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه لا يعنينا إطلاقا ولا قيمة له – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2018 - 00:30

حزب الله: كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه لا يعنينا إطلاقا ولا قيمة له

منذ 2 ساعة 23 December، 2018
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة