حزب الله: للمرة الألف لا يوجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 00:30
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حزب الله لم يُصدر أي بيان أو تعليق حول مستجدات الشأن الحكومي ومسألة توزير اللقاء التشاوريكما تتحدث بعض وسائل الإعلام
العلاقات الإعلامية في حزب الله: للمرة الألف لا يوجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه
حزب الله: كل ما ينقل عن المصادر مالم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله بإسمه لا يعنينا إطلاقاً ولا قيمة له
تظاهرة شعبية في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وسط إجراءات إمنية مشددة
الجيش اللبناني يؤكد على احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي ويدعو لعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن
رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي المملوك يزور القاهرة ويبحث مع مدير المخابرات المصرية القضايا السياسية والأمنية
مسيرة حاشدة في القامشلي تندد بتهديدات تركيا وتؤكد على وقوف أبناء محافظة الحسكة صفاً واحداً بالتصدي للتهديدات الخارجية
الرئيس العراقي ينفي طرحه مشروعاً حول سوريا: ندعم جهود الحل السلمي لإنهاء الأزمة وعدم التدخل في شأن سوريا الداخلي
الرئاسة التركية: اردوغان وترامب توافقا على تعزيز التنسيق في سوريا "لعدم استغلال الانسحاب" الاميركي
"قسد" تقول إنه لا يوجد حتى الآن أي انسحاب لقوات أميركية من شمال شرقي سوريا والعمليات في هجين بريف دير الزور مستمرة
الرئيس الفرنسي يأسف لقرار ترامب سحب قوات بلاده من سوريا: الحليف يجب أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع حلفائه الآخرين
نتانياهو: قرار أميركا سحب جنودها البالغ عددهم 2000 من سوريا لن يغير من سياستنا وإذا لزم الأمر سنوسع رقعة عملياتنا هناك
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي: قرار سحب القوات الأميركية من سوريا حدث هام لكن لا ينبغي المبالغة فيه
الرئيس التركي: نتنياهو يتهجم علينا وعلى جيشنا بعبارات دنيئة ونقول له إنك تمارس إرهاب دولة وتترأس دولة إرهاب
الإمام السيد علي الخامنئي: قوى الأمن الداخلي الإيراني حققت انجازات عدة ويجب أن يكون أداؤها مترافقاً مع العقلانية
الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد للحظة إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوى العدوان من نوع " CH-4 " في أجواء صعدة
مصادر يمنية: اسقاط الجيش واللجان أحدث الطائرات بدون طيار إنجاز باستطاعته أن يقلب الموازين على قوى العدوان
ناطق القوات المسلحة اليمنية: العدوان يواصل خروقه لوقف إطلاق النار بالحديدة مستغلا التزام الجيش واللجان بضبط النفس
العميد يحي سريع: مرتزقة العدوان ارتكبوا 47 خرقا خلال الساعات الماضية بالتزامن مع وصول الفريق الأممي إلى الحديدة
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: سقطت كل الأقنعة وأصبحت الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب اليمني مفضوحة أمام العالم
رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف الاشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال باتريك كمارت يصل إلى المدينة
أمين عام المكتب السياسي لأنصار الله: نحن أكثر تفهماً للقضية الجنوبية من دول العدوان وأكثر مصداقية في التعاطي مع القضية
القيادي في حماس محمود الزهار من طهران: ما تقدمه ايران لنا بشكل مجاني ولم تطلب أي ولاءات بالمقابل
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: ممارسات الإحتلال ضد أبناء شعبنا تجاوزت الخطوط الحمراء
الغرفة المشتركة: يبدو أن العدو قد اشتاق لجولات قتال وردود قاسية من المقاومة تؤدبه وتوقفه عند حده ولدينا ردود جاهزة
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن الإضراب عن العمل الاثنين دعماً للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة
مقتل 14 شخصاً متهمين بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية اثر مداهمات شنتها قوات الأمن المصرية في منطقة نائية شمال سيناء
قائد القوات الأميركية والناتو بأفغانستان يقول بعد لقائه حاكم ولاية ننغرهار إنه لم يستلم أمرا بخفض عدد الجنود الأميركيين
حزب الله: للمرة الألف لا يوجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه
منذ 2 ساعة
23 December، 2018
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