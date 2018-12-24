حزب الله: لم نصدر اي بيان بشأن مستجدات الشأن الحكومي ومسألة توزير “اللقاء التشاوري” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2018 - 00:30

حزب الله: لم نصدر اي بيان بشأن مستجدات الشأن الحكومي ومسألة توزير “اللقاء التشاوري”

منذ 2 ساعة 23 December، 2018
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