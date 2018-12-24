حفتر التقى كونتي وجرى البحث بالاوضاع في ليبيا

قالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها الاحد إن “القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر التقى بمدينة بنغازي الساحلية برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، حيث ناقشا التعاون بين البلدين والمستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي”.

وفي وقت سابق من اليوم، الأحد، التقى كونتي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فائز السراج.

وقال بيان لحكومة الوفاق إن السراج أعطى رئيس الوزراء الإيطالي لمحة عن الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والأمني، و” أبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة”.

وقد استضافت الحكومة الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مؤتمرا من أجل ليبيا نظمته السلطات الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف دفع جهود تحقيق والاستقرار في ليبيا، وسط حضور الأطراف الليبية.

المصدر: سبوتنيك