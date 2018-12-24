وهاب استقبل الخفاجي: المعركة واحدة من فلسطين إلى كل موقع في هذه الأمة

استقبل رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان وئام وهاب الاحد قائد “كتائب أبو الفضل العباس” التابعة لـ”الحشد الشعبي” في العراق الشيخ أوس الخفاجي على رأس وفد، حيث قدم التعازي باستشهاد محمد أبو ذياب.

وتحدث وهاب بالمناسبة حيث رحب بالخفاجي، وأضاف “هذا الرجل الموجود بيننا هو أحد رجال هذه الأمة الذين دفعوا ثمنا غاليا في مقاومة الاحتلال وفي دعم سوريا”، وتابع “وما وجوده اليوم بيننا إلا لنؤكد بأن المعركة واحدة وما يعنينا يعنيهم وما يعنيهم يعنينا”، واكد ان “المعركة واحدة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى كل موقع في هذه الأمة”.

ولفت وهاب الى “انهم كانوا يريدون حربا مديدة والإمعان في تدمير العراق، وتحويله إلى دويلات مذهبية متخاصمة، ولكن ما فعله الحشد الشعبي كان حاسما في أكثر من إتجاه خاصة في هزيمة داعش وضرب أحلام البعض في الدويلات العرقية في العراق”، وتابع “نحن أمة واحدة وهكذا يجب أن نكون”.

من جهته، اعتبر الخفاجي ان “وهاب يحارب على كل الجبهات، فهو يحارب الفساد ويرفع راية المقاومة في وجه الفساد”، واعتبر ان “الثمن الذي يدفعه هو ثمن وقوفه مع المقاومة ومحاربة الفساد ووقوفه ضد المؤامرة الدنيئة التي تحاك في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام