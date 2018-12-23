ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 17:36

ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

منذ 6 mins 23 December، 2018
أخبار موقع المنار

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