ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 17:36
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ماكرون يعبر عن أسفه الشديد إزاء قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا
منذ 6 mins
23 December، 2018
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