الجيش اللبناني: نؤكد على حق التظاهر السلمي ولن نسمح بالتعرض للاملاك العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 17:36

الجيش اللبناني: نؤكد على حق التظاهر السلمي ولن نسمح بالتعرض للاملاك العامة

منذ 29 mins 23 December، 2018
علم الجيش اللبناني
لبنان

أكد الجيش اللبناني احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وأحقّية المطالب المعيشية التي يطالب بها المتظاهرون، وذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه حول المظاهرات المطلبية التي يقوم بعض المواطنين.

وقال البيان “مع تأكيد قيادة الجيش احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وأحقّية المطالب المعيشية التي يطالب بها المتظاهرون، تدعو هذه القيادة إلى التظاهر السلمي وعدم التعدّي على الأملاك العامة والخاصة”.

واشارت قيادة الجيش الى ان “الإعتداء على الاملاك العامة يخرج عن هذا الإطار وأنّها لن تسمح بالتعرض لهذه الأملاك”، ودعت “المتظاهرين إلى عدم الخروج عن السياق المطلبي المحدّد للتظاهرة”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني

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