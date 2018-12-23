اليمن: وقفة قبلية لأبناء مديرية المغلاف بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 17:36

اليمن: وقفة قبلية لأبناء مديرية المغلاف بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان

منذ 37 mins 23 December، 2018
وقفة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

نظم أبناء مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة اليمنية وقفة قبلية لتنديد بجرائم العدوان السعودي الاميركي بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكد المشاركون “تفويضهم للوفد المفاوض تفويضا كاملا كبارا وصغارا وأن الغزاة والمرتزقة الذين باعوا ارضهم وعرضهم لا مكان لهم في اليمن”.

وأشاد المشاركون “بما يقدمه ابناء الجيش واللجان الشعبية من انتصارات عظيمه في كافة الجبهات معلنين النفير العام ورفدهم للجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر”.

وشدد المشاركون على “استمرارهم في الصمود والتحشيد والتحرك نحو الجبهات للتصدي للغزاة والدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه”.

المصدر: موقع انصار الله

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