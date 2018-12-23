كونتي يبحث مع السراج في طرابلس تطورات الوضع السياسي الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التطورات السياسية في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها الأحد “التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتيط، وتابعت “تناولت المحادثات تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين”.

وأضاف البيان “أجرى الجانبان محادثات تناولت عددا من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل”، وتابع “رحب السراج في بداية الاجتماع بكونتي معربا عن أهمية هذه الزيارة في إطار عملية التشاور بين البلدين الصديقين”.

وأشار البيان إلى أن “السراج أعطى رئيس الوزراء الإيطالي لمحة عن الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والأمني وأبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة”.

من جانبه، أكد كونتي على “العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي”، وأعرب عن “حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعتمده السيد الرئيس في أيلول/سبتمبر الماضي ويستهدف رفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد”.

المصدر: سبوتنيك