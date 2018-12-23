كيف سيكون الطقس في لبنان في بداية الاسبوع؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاثنين غائماً جزئياً الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الفترة الصباحية وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق كما يتشكل الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر.

– الحالة العامة:

طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة تؤدي الى طقس ماطر مع تدني في درجات الحرارة .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئيًا الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات و احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا خاصة في المناطق الشمالية.

– الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الفترة الصباحية وثلوج خفيفة على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق كما يتشكل الضباب على المرتفعات. يتحسن الطقس تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر.

– الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 10 و 21 درجة، فوق الجبال ما بين 5 و 14 درجة، في الأرز تتراوح درجات الحرارة ما بين -4 و 7 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين ١٠و ٣٠ كلم/س

– الانقشاع: جيّد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب تكوّن الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٥%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢١°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٩ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية