الشرطة المصرية تعلن مقتل 14 “ارهابيا” في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد مقتل 14 مسلحا يشكلون “خلية إرهابية” في شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش الارهابي (ولاية سيناء).

وقال البيان إنه بناء على رصد قطاع الأمن الوطني بؤرة إرهابية بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، تمكنت قوات الأمن من “القضاء على خلية إرهابية ومصرع 14 من عناصرها”.

وتابع “بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية وحاولت مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وفى تبادل لإطلاق النيران لقي 6 عناصر إرهابية مصرعها وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة”.

وفي التاسع من شباط/ فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، لمكافحة الإرهاب ومنذ ذلك الحين وصلت حصيلة قتلى الارهابين لنحو 500 شخص، وفقا للارقام التي نشرتها القوات المسلحة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية