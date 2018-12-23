المتحدث باسم القوات المسلحة: الطائرة بدون طيار المقاتلة التي تم اسقاطها بصاروخ ارض جو في صعدة من نوع CH -4 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 09:21

المتحدث باسم القوات المسلحة: الطائرة بدون طيار المقاتلة التي تم اسقاطها بصاروخ ارض جو في صعدة من نوع CH -4

منذ 39 mins 23 December، 2018
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