الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار للعدوان في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 09:21
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الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار للعدوان في صعدة
منذ 39 mins
23 December، 2018
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