الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار للعدوان في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2018 - 09:21

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار للعدوان في صعدة

منذ 39 mins 23 December، 2018
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