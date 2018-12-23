الحزب الديمقراطي وجمعية شباب يحييان الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سمير القنطار في بعورتة

احياءً للذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سمير القنطار اقامت جمعية شباب والحزب الديمقراطي – دائرة الغرب احتفالاً في قاعة بعورتة الثقافية مساء امس السبت ٢٢/١٢/٢٠١٨، حضره وفد من حزب الله ممثل بمسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر واللواء جابر ممثل المير طلال ارسلان وفعاليات اجتماعية وسياسية ووفد من المشايخ اﻹجلاء وممثلي الاحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية.

وقد الق فيه عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الاستاذ وليد عياش كلمة اشاد فيها بالمقاومة ودورها وبثبات الحزب على هذا النهج، فيما اكد الاخ نسيم عدنان متحدثاً عن جمعية شباب على اهمية الحفاظ على الهوية المقاومة للجبل والتي جسدها الشهيد سمير بابهى صورها من خلال تضحياته الجسام.

واختتم الحفل بكلمة لمؤلف كتاب قصتي الذي يتناول فيه سيرة الشهيد القائد، الكاتب حسان الزين، وبمشهدية تناولت وصية الشهيد القائد سمير القنطار.

المصدر: موقع المنار