سفير #روسيا في بيروت: اعلان امريكا انسحابها من #سوريا غير واضح وأساس وجودها غير شرعي

أكد السفير الروسي لدى لبنان، الكسندر زاسبكين، أن خلفيات وتطبيق إعلان امريكا الانسحاب من سوريا غير واضح، مشيراً إلى أن بلاده كانت دوماً تعتبر الوجود الامريكي في شرق الفرات “غير شرعي وليس عاملاً للاستقرار.” وفي لقاء مع الاعلاميين داخل مبنى السفارة الروسية في بيروت، قال زاسبكين أنه “غير واضحة خلفيات وتطبيق اعلان امريكا الانسحاب العسكري من سوريا، والتجربة الامريكية في هذه الاحوال هي غير ثابتة، احيانا هناك اعلان وتطبيق واحيانا يعودون الى ذات الحالة الاساسية.”

وأضاف أنه “من حيث المبدأ، نحن دوما كنا نعتبر ان وجود امريكا شرق الفرات هو غير شرعي وليس عاملا للاستقرار، من هذه الزاوية فنحن نعتبر ان هذا الامر ايجابي.” وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه “نسمع اقاويل كثيرة حول تداعيات لهذا الانسحاب، اي كيف سيؤثر هذا على الاوضاع؟ الوجود الامريكي كان جزء من صورة الوضع في هذه المنطقة، ولكن أظن أن الأمر الاساسي الذي يجب تحقيقه في تلك المنطقة هو إعادة السيادة السورية إليها.”

وقد أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها بدأت سحب كل قواتها من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بدحر تنظيم “داعش” على الأرض من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، التي اعتبرت القوات الكردية حليفها الأساسي داخل البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز