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December 23 2018 - 09:21

الشرطة الفرنسية: 142 موقوفا من “السترات الصفر” بالأسبوع السادس

منذ 10 ساعة 22 December، 2018
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أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف 142 متظاهرا في الحراك السادس لمحتجي “السترات الصفر” في العاصمة باريس.

ونقلت شبكة “بي إف إم” التليفزيونية الفرنسية عن مصدر بالشرطة أن “16 من بين الموقوفين الـ142 تم وضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي”، مشيرة إلى أن الموقوفين قد يواجهون تهما تشمل “المشاركة في أعمال غوغائية، وارتكاب أعمال عنف”.

وفي العاصمة باريس، أغلقت السلطات جميع محطات المترو التي تؤدي إلى شارع “الشانزليزيه” ومحطة ميروميسنيل المؤدية إلى وزارة الداخلية وقصر الإليزيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل شخص في حادث سيارة في مدينة “بيربيغنان” جنوبي البلاد خلال احتجاج “السترات الصفراء”.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى باحتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا منذ ستة أسابيع، إلى 10 أشخاص.

المصدر: وكالات

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