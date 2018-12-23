روسيا توقف أقدم مفاعلاتها النووية عالية الطاقة

أعلنت شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية “روس آتوم” إيقاف المفاعل النووي “رقم 1″، الذي كان أول مفاعل نووي عالي الطاقة شيد في الاتحاد السوفيتي قبل 45 عاما.

والمفاعل الذي يحمل رقم 1 ينتمي لنوع RBMK-1000 (باللغة الإنجليزية High Power Channel-type Reactor)، وهو اختصار لعبارة باللغة الروسية تعني “مفاعل عالي الطاقة ذو قنوات” لأن حزم الوقود توضع في قنوات رأسية منعزلة عن الأخرى.

والمفاعل يستخدم فيه الماء العادي كمبرد ومعدن الجرافيت لتقليل سرعة النيوترونات ويعمل بوقود اليورانيوم المخصب.

وكان هذا المفاعل بالقدرة الكهربائية المولدة 1000 ميغاواط أول نوع من المفاعلات ذات القدرة العالية التي صممت في الاتحاد السوفيتي.

ومنذ تشغيله في ديسمبر 1973 في محطة “لينينغرادسكايا” للطاقة النووية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ، ولد هذا المفاعل قرابة 265 مليار كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، دون تسجيل أي حوادث خطيرة فيه طوال سنوات الخدمة.

وقالت شركة “روس إينيرغو آتوم”، إحدى فروع “روس آتوم”، في بيان إن المفاعل أغلق نهائيا كما هو مخطط ووفقا للقواعد التكنولوجية المعمول بها، أمس الجمعة في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، بعد 45 عاما من الخدمة لا غبار عليها.

ورغم أن فترة الخدمة المحددة للمفاعل، وفق النموذج التصميمي الأولي، كانت 30 عاما، لكنها مددت لاحقا لـ15 سنة أخرى بعدما أكدت الفحوصات أن المفاعلات من هذا الطراز لا تزال صالحة للاستخدام وتمتثل لمعايير الأمن الدولية في مجال الطاقة النووية.

وعشية إيقاف مفاعل “رقم 1” تم تشغيل بدلا منه وحدة جديدة من جيل “3+” ذات مفاعل الطاقة المائي-المائي بقدرة 1200 ميغاواط تبلغ فترة خدمتها 60 عاما.

وتوقعت “روس إينيرغو آتوم” أن تنتهي عملية تفريغ المفاعل من وقود اليورانيوم بالكامل بحلول 2023.

ولا تزال تعمل 9 مفاعلات مماثلة على أراضي روسيا وتنتج إجماليا نحو 30 بالمئة من الطاقة النووية في البلاد.

المصدر: وكالات