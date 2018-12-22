المالكي: العصر عصر الشعوب وليس عصر الحكومات ومن حق الشعب البحريني المطالبة بحقه

اعتبر ئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان هذا العصر هو عصر الشعوب وليس عصر الحكومات، مشيرا الى انه من حق الشعب البحريني المطالبة بحقه. وفي كلمة له خلال الاحتفالية بتأسيس مكتب في بغداد لائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين، قال المالكي “لم تتمكن كل الاجهزة الامنية ولا النظام السابق من اسكات الشعب العراقي عن المطالبة بحقه”.

وتوجه المالكي الى حكام البحرين قائلاً “اجلسوا مع المطالبين بالحرية والعدالة بطرق حضارية ونظامية وقانونية ودستورية واستمعوا الى مطالبهم لكي تحموا البحرين واهله من السنة والشيعة ولتبعدوا البحرين عن الطائفية والتدخلات الخارجية”. واضاف “لكل دولة بينبغي ان تحافظ عليها حتى لا تنزلق في متاهات المشاريع التي لا تريد خيرا لهذا الشعب او ذاك”.

وتابع المالكي : من حق الشعب البحريني ان يطالب بحقه كما هو حق جميع الشعوب وحق الشعب العراقي والسوري واللبناني والاردني، العصر عصر الشعوب وليس عصر الحكومات بالذات اذا كانت غير مقبولة وغير مرضية من شعبها. العصر عصر الشعبو وعصر المطالب المشروعة ونحن نقول من الواجب والضرورة ان يعيش كل شعب قضاياه الوطنية قبل ان يعيش قضايا الاخرين في بلدانه.

واردف قائلاً :هذه المطالب التي تنطلق ليست موجهة من جهة خارجية او دولة اخرى تريد ان تتدخل في البحرين، انما هي مطالب اهل البحرين ومن حقهم ان يطلبوا ومن واجب حكومتهم ان تسمع لهم وان تسمتمع بشكل اكيد، لا ان يزج بهم بالمئات والالاف بالسجون ويقيد العلماء والاحرار، هذا ليس هو الحل.

المصدر: موقع المنار