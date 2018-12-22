الرئيس عون في الحفل الميلادي في قصر بعبدا: ما من وضع صعب الا وينتهي والمطلوب ان نبذل جهدا أكبر لنخلص وطننا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “لا يمكننا ان نتجاهل الوضع الصعب الذي يمر به لبنان”، مشيرا الى “ان المطلوب منا ان نبذل جهدا اكبر لكي نخلص وطننا ونوصله الى شاطىء الامان”، مشددا على انه “علينا ان نفرح بالعيد، حتى ولو كنا في وضع صعب، وذلك لكي لا نغير تقاليدنا، كما علينا ان نظهر ان لدينا الامل والاستعداد لكي نناضل في سبيل وطننا”.

كلام الرئيس عون جاء في ختام ترؤسه واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، السادسة والربع مساء اليوم، الحفل الميلادي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا، والذي حمل هذا العام عنوان: “لبنان الميلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام