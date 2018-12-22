تفجيران قرب القصر الرئاسي في الصومال يوقعان سبعة قتلى على الأقل (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2018 - 11:26

تفجيران قرب القصر الرئاسي في الصومال يوقعان سبعة قتلى على الأقل (ا ف ب)

منذ 7 mins 22 December، 2018
أخبار موقع المنار

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