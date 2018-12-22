عودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين السبت، عودة أكثر من 1100 لاجئ إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في نشرة المركز اليومية “خلال اليوم الماضي، عاد من أراضي دول أجنبية 1154 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 316 من لبنان عبر معبري ويابوس وتلكلخ، و838 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي”. وأشار البيان إلى أن 506 نازحا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

هذا وقامت مؤسسة أحمد قديروف، الخيرية بتوزع في مدينة معلولا بمحافظة دمشق، ألبسة وأحذية رياضية وبطانيات. كما وزعت جمعية الهلال الأحمر السوري مساعدات إنسانية للمواطنين الذين عادوا إلى ديارهم بمحافظة درعا، وقد تم توزيع 5.2 ألف مجموعة من المواد الغذائية والضروريات الأساسية على السكان. هذا وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة إبطال مفعول 57 قطعة معدة للانفجار، بما في ذلك ثلاث عبوات ناسفة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية