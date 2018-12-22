بومبيو يتناول حيثيات الانسحاب الأميركي المرتقب من سوريا مع رئيس الوزراء العراقي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت أن الولايات المتحدة “مستمرة بالتزاماتها بمحاربة داعش” في العراق”، حسب زعمه، فيما اثنى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على القرار الأميركي الخاص بتمديد مهلة شراء الكهرباء من ايران لمدة ٩٠ يوماً. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي جورج بومبيو الذي شرح حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا، وأكد ان الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والارهاب في العراق وبقية المناطق، كما اثنى على وحدة الشعب العراقي بمختلف مكوناته وعلى جهود الحكومة بحماية الأمن في العراق ومنع التدخل في شؤونه، وإكمال التشكيلة الوزارية”، بحسب البيان.

وأَضاف المكتب، أن “رئيس الوزراء استعرض مع وزير الخارجية الأميركي طبيعة التطورات الايجابية الجارية في البلاد والسعي لاستكمال التشكيلة الوزارية التيمن المتوقع ان تحقق المزيد من التقدم خلال الاسبوع المقبل”.

كما أكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن “تطور الأمن في سوريا والوصول الى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالأمن العراقي واستقرار المنطقة”، مشيراً الى أن “العراقيين هم الاكثر حرصا على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في شؤونها الداخلية”. واثنى عبد المهدي على، “القرار الصائب بتمديد مهلة شراء الكهرباء الايراني لمدة ٩٠ يوما والاتفاق على كيفية التعامل في هذه المواضيع من خلال تعميق العلاقات بين البلدين على اساس المصالح المشتركة”، مؤكدا أن ” ان جميع هذه الامور وغيرها ستكون مدار بحث معمق في اللقاءات المرتقبة بين الطرفين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية