متظاهرو “السترات الصفراء” يأملون في تعبئة جديدة

قبل ثلاثة أيام من “عيد الميلاد” يأمل متظاهرو “السترات الصفراء” في تحقيق تعبئة جديدة لهم في جميع أنحاء فرنسا السبت للأسبوع السادس على التوالي.

وعشية هذا اليوم الجديد من التعبئة أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة سلسلة إجراءات طارئة اقتصادية واجتماعية “لتهدئة” البلاد”.

وقال جان جاك برو المسؤول في إدارة منطقة إيفلين إن “بضع مئات” وربما “ألفا” من المحتجين سيتجمعون أمام قصر فرساي في جنوب غرب باريس. الذي يزوره سنويا ملايين السياح لإسماع مطالبهم التي يرتبط معظمها بالقدرة الشرائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية