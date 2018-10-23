اعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان “الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية الصحافي جمال الخاشقجي، رحمه الله، تصب في الاطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة”.

وقال في تعليق له على تطورات القضية، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: “ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها ان تضع الامور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الامر الذي كان محل ترحيب الاشقاء العرب وإجتماعهم على ان استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح ان تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية