تعتزم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” جينا هاسبل، زيارة تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول. جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية الإثنين، عن مصادر لم تسمها. وبينما ذكرت المصادر، دون مزيد من التفاصيل، أن هاسبل تحركت لزيارة تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات الجارية بخصوص قضية خاشقجي، لم يصدر عن الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص. وأقرّت السعودية، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، “إثر شجار” مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون، حسب زعمها. ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به. وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل “خاشقجي” بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول