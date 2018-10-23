متلازمة رينود (Raynaud’s syndrome) اضطرابات وعائية تشنجية تتسبب في انخفاض إمدادات ‫الدم إلى بعض أجزاء الجسم، خاصة أصابع اليدين والقدمين والذقن والأنف. وسميت المتلازمة على اسم الطبيب الفرنسي موريس رينود الذي وصفها.

ووفقا لاختصاصي الأوعية الدموية ‫الألماني كليمنس فاريش فإن متلازمة ‫رينود تعرف أيضا باسم أظفار الموتى، وهي تهاجم النساء بصفة خاصة في الشتاء، حيث يشكلن 90% من ‫المصابين بهذه الظاهرة.‫ وتتمثل الأعراض في برودة وشحوب وزُرقة ‫اليدين والقدمين، والشعور بآلام بها.

‫وأوضح فاريش أن الأصابع تصبح على نحو مفاجئ باردة كالثلج وخالية من الدم ‫وتعاني من الخدر تماماً مثل أصابع الموتى، مشيراً إلى أن أسباب هذه ‫الظاهرة غير المعلومة على وجه الدقة تتمثل غالباً في البرودة، مثل ‫الرياح الباردة في الشتاء أو ماء الصنبور البارد أو درجات السالب في المُجمّد.

‫وتتسبب هذه البرودة في انقباض الأوعية الدموية بالأصابع -وفي حالات ‫نادرة أصابع القدم أيضا- ومن ثم توقف سريان الدم. وأحياناً يستغرق ‫تشنج الأوعية الدموية بضع دقائق، وأحياناً أخرى عدة ساعات.

‫وفي البداية، تكون الأصابع باردة وتعاني من الخدر، وفي حال رجوع الدم إلى ‫الأوعية الدموية الدقيقة يحس المصاب بوخز وألم، وإلى جانب البرودة، يمكن أن ترجع أسباب هذه الظاهرة أيضاً إلى التوتر ‫العصبي وبعض الأدوية مثل حاصرات بيتا، كما أن انخفاض ضغط الدم قد يكون ‫سبباً محتملاً.

وتنقسم هذه الظاهرة إلى نوعين، ظاهرة أولية: وغالبا ما ترجع إلى البرودة ‫أو التوتر النفسي أو الأعباء النفسية، وكثيرا ما تصيب النساء في ‫المرحلة العمرية بين 20 و40 عاما.

‫أما الظاهرة الثانوية فترجع إلى سبب آخر مثل أمراض المناعة الذاتية ‫كالروماتيزم أو أمراض النسيج الضام أو أمراض الدم والأوعية أو اضطرابات ‫الأعصاب.

‫وفي البداية، يمكن مواجهة هذه الأعراض من خلال تدفئة اليدين والقدمين ‫جيدا وممارسة الأنشطة الحركية لتنشيط الدورة الدموية، وفي حال استمرار ‫المتاعب، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫هذه الأعراض.

‫وأكد اختصاصي الأوعية الدموية الألماني أن الدفء يعد سلاحاً فعالاً ‫لمحاربة ظاهرة رينود، حيث ينبغي لهذا الغرض ارتداء القفازات حتى في ‫المنزل.

‫كما ينبغي تدفئة الأيدي من خلال الماء الساخن، ولكن مع مراعاة ألا يكون ‫ساخناً للغاية تجنباً للإصابة بحروق نظراً لأن الأصابع الخالية ‫من الدم تفتقر للقدرة على تحمل السخونة.

المصدر: dpa