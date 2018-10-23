تعهد وزير الخارجية المكسيكي المقبل مارسيلو ابرارد الإثنين بمحاولة وقف التدفق الهائل للمهاجرين في أميركا الوسطى عبر تعزيز الاستثمارات في بلادهم.

وجاءت تعليقات ابرارد التي أدلى بها خلال زيارته الى أوتاوا بعد سلسلة من الهجمات اليومية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع تويتر ضد قافلة مهاجرين معظمهم من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية.

وقال ابرارد “التغريدات التي رأيناها مؤخرا لا تفاجئني ولا تفاجئ الحكومة، إنها تأتي في توقيت قريب جدا من الانتخابات (النصفية) في الولايات المتحدة”، دون أن يتطرق إلى القافلة.

ومع ذلك وعد الوزير الذي يستعد لتولي منصبه باحداث “تغييرات كبيرة” في السياسات المتعلقة بالهجرة في المكسيك ما ان يؤدي الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليمين الدستورية في الأول من كانون الثاني/ديسمبر. ولفت الى انه “سيكون هناك تأشيرات عمل أكثر بكثير”.

وقال “سنستثمر في هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، نعمل على هذا الموضوع عن كثب، وسوف نستثمر بشكل كبير في جنوب المكسيك”. وأضاف “سنقوم باستثمارات كبيرة للغاية تخلق فرص عمل، ونحن نعتقد أنه بناء على كل هذا يمكن وضع أسس سياسة هجرة مكسيكية جديدة”.