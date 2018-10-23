قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن “قافلة” المهاجرين من أميركا الوسطى المتجهة إلى الولايات المتحدة تضم أشخاصا من الشرق الأوسط وأعضاء في عصابة “أم أس-13” العنيفة.

وفي تصريح صحافي قبيل توجهه إلى تكساس حيث سيلقي خطابا أمام تجمع انتخابي، قال ترامب “خذوا آلات التصوير وادخلوا بينهم وابحثوا”.

وتابع الرئيس الأميركي “ستجدون (عصابة) أم أس-13، وستجدون أشخاصا من الشرق الأوسط، ستجدون كل شيء”، مؤكدا “عدم السماح لهم بدخول بلادنا، نحن نريد الأمان”.

ويواصل ترامب بشكل شبه يومي عبر توتير هجماته ضد “قافلة” المهاجرين، معتبرا إياها حالة طوارئ قومية، ومؤكدا أنه أمر قوات حرس الحدود الأميركية بالتحرك.

كذلك أكد ترامب أنه مستعد لقطع المساعدات الأميركية لدول أميركا الوسطى التي يأتي منها الكثير من المهاجرين غير الموثقين.

وقال ترامب “نعطيهم مئات ملايين الدولارات، ولا يفعلون شيئا من أجلنا.. يمكنهم القيام بما هو أفضل بكثير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية