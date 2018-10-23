أعلنت وزارة الدفاع التشيكية عن مقتل أحد الجنود التشيك وإصابة اثنين آخرين من أفراد بعثة حلف الناتو في ولاية هرات شرق أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع التشيكية أن الحادث وقع في منطقة شيندند جنوبي مدينة هرات، والتي تتميز بحضور مسلحي حركة “طالبان”.

وذكرت وزارة الدفاع التشيكية أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى مستشفى عسكري في بغرام، وأن الهجوم نفذ بعربة داخل قاعدة للناتو، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أكد مقر بعثة الناتو في أفغانستان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذ على يد أحد أفراد القوات الأمنية الأفغانية. ولم يكشف عن جنسية ضحايا الهجوم.

وأعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وقد تعرضت قوات الناتو في أفغانستان لعدد من الهجمات المماثلة في الفترة الأخيرة، كان آخرها استهداف الجنرال الأمريكي سكوت ميلر قبل عدة أيام بولاية قندهار جنوب البلاد.

المصدر: وكالة رويترز