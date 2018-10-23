أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الاثنين، لقاء مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

وأوضحت وكالة “واس” السعودية الرسمية أن المحادثات عقدت في العاصمة الرياض وتم خلالها “التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030 “.

كما شمل اللقاء، حسب “واس”، “استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما”.

وتابعت الوكالة في بيانها أن اللقاء تطرق إلى “عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب”.

وأضافت أن المحادثات انعقدت بحضور السفير السعودي لدى واشنطن وشقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان، ووزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى المملكة، مارتينا سترونغ، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، أليي ماير.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي اليوم الاثنين إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي تستضيفه عاصمة المملكة وذلك على خلفية مقاطعته على نطاق واسع من قبل رجال الأعمال والساسة في ظل قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مقر قنصلية بلاده في اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر.

المصدر: وكالات