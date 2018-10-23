أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعزز ترسانتها النووية حتى “يستعيد الناس وعيهم”، في إشارة إلى روسيا والصين.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين: “لدينا أموال لا توجد عند أي آخر، ونحن سنعزز (الترسانة) حتى يستعيدون وعيهم. وبعد أن يقوموا بذلك، سنتصرف بشكل عقلاني وسنقف ذلك، ولن نقف فحسب، بل وسنقلص (الترسانة)”، موضحا أن الحديث يدور عن الصين وروسيا.

واتهم ترامب روسيا بأنها تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكدا عزمه الانسحاب من المعاهدة.

وأشار ترامب إلى أن هذه المعاهدة يجب أن تشمل الصين أيضا.

المصدر: وكالات