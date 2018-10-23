أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب يطلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كشف الحقيقة الكاملة عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة “إيخو موسكفي” (صدى موسكو) الروسية، الاثنين، قال بولتون “لقد تحدث الرئيس (ترامب) مرارا حول هذا الموضوع. إنه يطلب من ولي العهد الحقيقة. نريد أن نعرف الحقيقة، وليس مجرد أقوال إذا جاز التعبير.. أولا، ينبغي علينا أن نعرف لماذا مات؟ ومن الذي قتله؟ نريد أن نعرف ما وراء هذه العملية بكل تفاصيلها الخفية”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “لا تزال هناك ضبابية حول الموضوع. ونحن نطالب بتسليط الضوء عليه ونخوض هذه المفاوضات (مع الرياض)، بالتالي فإنها مسألة لا تزال عالقة”.

وعندما سئل عما إذا كان باستطاعته أن يتصور حدوث شيء ما في هذه القضية دون علم من ولي العهد، رد بولتون قائلا “لا أود التخمين بأشياء لا علم لنا بها. إنني قانوني من حيث شهادتي، لذا فإني أفضل التعامل مع الحقائق لا مع التخمينات”.

وأردف: “لقد تحدثنا بكل صراحة مع الرئيس وولي العهد عن أن ضلوع كل شخص في هذه القضية يجب أن يتم التحقيق فيه. ووزير الخارجية (الأمريكي مايك) بومبيو على اتصال مع السعوديين، وهذا العمل التشاوري لا يزال مستمرا.

وردا على سؤال حول كيفية الرد في حالة تبين أن ولي العهد السعودي ضالع في جريمة الاغتيال، قال بولتون: “أعود فأقول إنني لا أود الخوض في فرضيات عما إذا كان ولي العهد متورطا في هذا الحادث أم لا”.

المصدر: وكالات