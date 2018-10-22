أعيد انتخاب بول بيا رئيسا للكاميرون بعد حصوله على 71 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي عبر صفحته في تويتر، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة “رويترز” أن فوز بيا (85 عاما) الانتخابي الذي سيتولى بفضله رئاسة بلاده للمرة السابعة المتتالية، جاء وسط تصريحات مرشحين معارضين عن تزوير نتائج التصويت.

وأشارت الوكالة إلى أن أعدادا كبيرة من سكان الولايات الغربية (الناطقة بالإنجليزية) لم يشاركوا في العملية الانتخابية على خلفية أعمال عنف ناجمة عن حركة انفصالية تنشط في هذه المناطق.

المصدر: وكالة رويترز