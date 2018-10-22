أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن رواية السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشجار، لا مصداقية لها.

وقال هانت، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام البرلمان البريطاني: “إن المزاعم المشيرة إلى أن السيد خاشقجي قتل جراء مشاجرة لا يمكن تصنيفها كتفسير ذي مصداقية”.

وشدد هانت مع ذلك على أن أي رد من بريطانيا على هذه القضية يجب أن يصدر فقط بعد ظهور نتائج التحقيقات الجارية.

لكنه أشار في مقابلة مع إذاعة “BBC”، الاثنين، إلى أن بلاده ستدرس كل الإجراءات الممكنة للرد على مقتل الصحفي.

وقال في هذا السياق: “إن جزءا من ردنا سيتوقف على الرد السعودي وما إذا سنشعر أنهم يتعاملون مع هذه القضية بدرجة الجدية التي نبديها نحن. وهذا الموضوع حقا جاد للغاية”.

المصدر: روسيا اليوم