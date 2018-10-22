أكد عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل خليل حمدان أنه “إذا كانت المقاومة ضرورة بالأمس، فهي اليوم حاجة ملحة في عالم غاب عن الوعي في ظل الجرائم التي يشهدها العالم وخاصة في المنطقة عبر الارهاب التكفيري والصهيوني، وهما من نبع واحد”. وسأل: “في ظل تنامي الارهاب وتنحي الرأي العام العالمي عن دوره في نصرة المظلومين، فهل من خيار غير المقاومة؟”.

وقال حمدان خلال احتفال تأبيني في بلدة صير الغربية “ان ما قامت به حركة أمل في المقاومة ما كان ليتم لولا الفكر الذي غرسه فينا الامام القائد السيد موسى الصدر والبيوت التي أمنت البيئة الحاضنة والمشجعة للمقاومة”.

وأشار الى “المخاطر التي ما زالت تحيط بالمنطقة والتي تستهدف لبنان وسط تهديدات صهيونية وتكفيرية وأزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية”، داعيا الى أن “يشكل كل ذلك حافزا لتحصين الوضع الداخلي اللبناني وخاصة على مستوى انتظام الدولة ولا سيما تشكيل الحكومة”.

وقال “إذا لم تكن المخاطر احتمالا بل أمرا ملموسا وواقعيا، فإننا نسأل: هل يجوز تأجيل تشكيل الحكومة؟”. وأضاف “نقول للذين يراهنون على الوقت وصولا لمتغيرات في المنطقة، إنهم يراهنون على سراب لأن الارادة الوطنية والقومية سجلت انتصارا بانحسار المشروع الارهابي التكفيري والصهيوني وأن الأزمات المتلاحقة الداخلية لا تنتظر، فعامل الوقت مهم للتخفيف عن أهلنا الكثير من المعاناة لأننا بحاجة الى جرعة إضافية من التضامن الداخلي للوقوف خلف شعبنا الموحد وجيشنا الأبي ومقاومتنا البطلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام