قتل مواطنان لبنانيان في محلة ابي سمرا في مدينة طرابلس شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأشارت الوكالة الى “مقتل المواطن ر.الخضر، بعد تعرضه لاطلاق نار في محلة أبي سمرا من قبل مجهول لاذ بالفرار”.

وذكرت ان “الضحية نقل الى إحدى مستشفيات المدينة حيث حضرت الاجهزة الامنية المعنية وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.

واضافت الوكالة انه “أصيب بالحادث ايضا المواطن ف.خضر وكانت إصابته خطيرة وما لبث ان فارق الحياة”.

وبالسياق، لفتت الوكالة الى ان “شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت المدعو ا. خضر، لقيامه باطلاق النار على المدعو ف. خضر وقتله في محلة أبي سمرا الذي كان قد اطلق النار على ر. خضر وقتله”، واضافت ان “التحقيقات بوشرت وعلم ان اسباب الجريمة ثأرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام