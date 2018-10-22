بوتين يوقع مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة ردا على إجراءات أوكرانيا المتعلقة بفرض قيود على أشخاص روس وشركات روسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2018 - 19:26
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المتحدث باسم الرئاسة التركية: "لن يبقى سر" في التحقيق حول مقتل خاشقجي وسنذهب إلى عمق القضية ونكشف كل جوانبها
وسائل إعلام تركية: العثور على سيارة دبلوماسية سعودية في اسطنبول متطابقة مع التي خرجت من القنصلية يوم اختفاء خاشقجي
متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي: مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية حول قضية خاشقجي "غير أخلاقية"
مسؤول تركي رفيع: جريمة قتل خاشقجي معقدة وتم التخطيط لها بوحشية وبذلت جهود لإخفائها ونأمل أن يعاقب المسؤولون عنها
مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنير: السعودية حليف مهم وترامب وبومبيو سيقرران المسار بعد معرفة الحقائق في قضية خاشقجي
كوشنير يقول إنه أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يتسم بالشفافية ويأخذ الموقف في قضية خاشقجي بجدية بالغة
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: ندين بأشد العبارات قتل خاشقجي ويجب جلاء الحقيقة حول هذه القضية
رئيس مجلس إدارة "سيمنز" الألمانية يعلن أنه لن يشارك في مؤتمر الرياض الاقتصادي على خلفية مقتل خاشقجي
وزير الطاقة السعودي: حادثة خاشقجي ستمر والسعودية تستخدم النفط كأداة اقتصادية وتفصلها عن السياسة
معارضون سعوديون في الخارج يكشفون عن محاولات السلطات استدراجهم والضغط عليهم للعودة إلى السعودية
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سلم الرئيس المصري دعوة لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت
النائب كنعان: حصل تقدم كبير في اجتماع لجنة المال والموازنة على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها
لافروف: مستمرون في القضاء على بقايا الإرهاب في سوريا وندعو المجتمع الدولي للمساهمة الإيجابية في عودة اللاجئين
تسوية أوضاع عشرات المسلحين في قرى ريفي دمشق والقنيطرة بعد أن سلموا أسلحتهم للجهات المختصة في إطار المصالحات
مصادر يمنية: الجيش واللجان يتصدون لمحاولة تسلل قوى العدوان شرق حيس على الساحل الغربي ويكبدونهم خسائر كبيرة
إصابة 12 عسكرياً مغربياً لدى محاولتهم منع مهاجرين من عبور السياج الفاصل عن مدينة مليلية نحو إسبانيا
مقتل مهاجرين اثنين على الأقل في غرق مركب كان يقل نحو 30 شخصاً قبالة السواحل التركية
حلف شمال الأطلسي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين بنيران جندي أفغاني في هرات غرب أفغانستان
اتفاق بين الكوريتين وقوات الأمم المتحدة على تدابير لإزالة السلاح من بلدة بانمونجوم الحدودية بين البلدين
بوتين يوقع مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة ردا على إجراءات أوكرانيا المتعلقة بفرض قيود على أشخاص روس وشركات روسية
منذ 2 ساعة
22 October، 2018
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حلف الاطلسي يعلن مقتل أحد جنوده في أفغانستان
انقرة: “لن يبقى سر” في قضية خاشقجي
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