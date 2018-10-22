شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عناية عز الدين على “ضرورة تقديم النموذج في مكافحة الفساد وإحقاق العدل الذي يعتبر عمود الإصلاح”.

وقالت عز الدين في حديث لها الاثنين “يجب تحقق العدل بكل ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانه الوحيد الكفيل ببناء الدولة وتحقيق التنمية”.

وتابعت عز الدين انه “لا يمكن التعامل مع العدل كترف وهو عملية تربوية ثقافية تبدأ من البيت والمدرسة والبلدية والكشاف”، واضافت “اعتقد ان الارث الحسيني الذي نمتلكه يمكن ان يكون دافعا ومحفزا وملهما في هذا الاطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام