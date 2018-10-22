دعا الاتحاد الأوروبي كلا من موسكو وواشنطن إلى مواصلة الحوار البناء للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وجاء في بيان صحافي اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، “ساهمت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في أوروبا، في إنهاء الحرب الباردة وهي تشكل دعامة للعمارة الأمنية الأوروبية منذ دخولها حيز النفاذ قبل 30 عاما. وبفضل معاهدة الحد من الأسلحة النووية، تم إزالة ما يقرب من ثلاثة آلاف قذيفة تحمل رؤوس حربية نووية وتدميرها بشكل كامل وتم التحقق منه”.

وأضاف البيان، “يتعين على الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الروسي أن يواصلا المشاركة في حوار بناء للحفاظ على معاهدة الأسلحة النووية وضمان التنفيذ الكامل والقابل للتحقق منه وهو أمر حاسم بالنسبة لأمن أوروبا والعالم.”

المصدر: وكالة سبوتنيك