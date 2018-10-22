بيسكوف: موعد زيارة بوتين للسعودية لم يتضح بعد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2018 - 15:13
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الرئاسة التركية: أردوغان اتفق هاتفيا مع نظيره الأميركي على وجوب توضيح كل جوانب قضية خاشقجي
يني شفق عن مصادر مطلعة: ولي العهد السعودي ضالع بجريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية في اسطنبول
يني شفق التركية: ماهر المطرب الذي كان على رأس فريق اغتيال خاشقجي اتصل 4 مرات متتالية بمكتب ولي العهد السعودي
يني شفق: المطرب تحدث بشكل مباشر من هاتفه الشخصي مع بدر العساكر مدير مكتب محمد بن سلمان من داخل القنصلية
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لـ"فوكس نيوز": ولي العهد "لم يكن على علم" بعملية قتل خاشقجي
السيناتور الجمهوري راند بول: السعودية سلطة مستبدة وأنا واثق أنّ وليّ العهد هو من أمر بقتل خاشقجي ويجب تغييره
بول: لا يمكن إرسال 15 شخصا من السعودية الى تركيا بهدف قتل معارض دون موافقة ولي العهد السعودي
رويترز نقلا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا تزال هناك حاجة لتوضيح مقتل خاشقجي
رويترز: الخارجية الألمانية ستدعو السفير السعودي لاجتماع لبحث تداعيات مقتل خاشقجي
وزير الاقتصاد الألماني يدعو الأوروبيين الى تعليق أي عقد تسليح جديد مع السعودية ما لم تكشف حقيقة ما حدث مع خاشقجي
إعلام العدو يقر بإصابة جندي بعملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل واستشهاد المنفذ
مسير بحري جديد عند شاطئ غزة ينطلق عصر اليوم ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع
مصادر مطلعة: وزارة العدل ستبقى من حصة الرئيس عون وهو ينتظر التشكيلة التي سيعرضها عليه الحريري
الرئيس عون: الظروف الراهنة تفرض الإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها
الرئيس نبيه بري: لا عقدة خارجية بوجه تشكيل الحكومة وإنما العقد داخلية وإن حُلّت اليوم فتشكّل الحكومة فوراً
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون انتهاك نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر في إدلب
وزير الخارجية الروسي: ندعو المجتمع الدولي للمساهمة الإيجابية بعودة المهجرين السوريين
لافروف: موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع واشنطن بشأن الملف السوري لكن الأخيرة ترفض
نائب وزير الخارجية الروسي: مسألة تعيين مبعوث أممي جديد الى سوريا تجري بالتنسيق مع دمشق
وزير الخارجية التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والتطورات في سوريا
مدفعية الجيش اليمني واللجان تستهدف مرتزقة العدوان في صحراء ميدي وغرب حيران بحجة
الكرملين: إعلان الرئيس الأميركي عزمه الانسحاب من المعاهدة النووية سيجعل العالم أكثر خطرا
الإتحاد الأوروبي يدعو واشنطن وموسكو الى مواصلة الحوار للحفاظ على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى
وزير الطاقة السعودي: إرتفاع أسعار النفط أكثر مما يجب سيؤدي الى إبطاء الاقتصاد العالمي
المركز الوطني الأميركي للأعاصير: الإعصار ويلاّ شديد الخطورة يقترب من سواحل المكسيك
حلف الأطلسي يعلن إصابة جنرال أميركي بإطلاق نار تبنته طالبان واستهدف مبنى بولاية قندهار الأفغانية الخميس الماضي
بيسكوف: موعد زيارة بوتين للسعودية لم يتضح بعد (سبوتنيك)
منذ 9 mins
22 October، 2018
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