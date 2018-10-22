اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية بحضور الأمم المتحدة الاثنين، على نزع الأسلحة النارية ونقاط الحراسة من المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها في بيان أن “الكوريتان وقيادة الأمم المتحدة في كوريا اتفقوا على اتخاذ إجراءات لسحب الأسلحة النارية والنقاط العسكرية من المنطقة الأمنية المشتركة بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفة أنه “في اليومين التاليين على ذلك، سيقوم الأطراف الثلاثة بشكل مشترك من التحقق من تنفيذ ذلك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية