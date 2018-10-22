اعتدى مستوطنون صهاينة من تجمعات استيطانية بالأغوار الشمالية المحتلة الاثنين على رعاة أغنام فلسطينيين في “خربة سمرة”، بحماية قوات العدو الاسرائيلي التي اعتقلت اثنين من الرعاة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيمن وذياب عوض دراغمة أثناء رعيهما المواشي بالمناطق الرعوية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية”، ولفتت إلى أن “مواشيهم ظلت وحدها في المراعي”.

يشار إلى أن المستوطنين الصهاينة يطاردون بشكل دوري رعاة الأغنام الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، بحماية قوات العدو، في انتهاك فاضح على حقوق الفلسطينيين في العيش والعمل بسلام وفقا لما تقرره الاعراف والقوانين الدولية.

المصدر: فلسطين اليوم