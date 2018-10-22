تصلك في بعض الأحيان رسائل بريد إلكتروني “غريبة” أو “مشبوهة”، لا تعلم مصدرها أو تشك في نواياها، لكنك تقف عاجزا وتتملكك الحيرة، هل تفتحها وتجازف، أم تمحوها ولا تغامر؟

لكن موقع “تيك أدفايزور” قدم لمستخدمي الإنترنت الحل الأمثل، لذلك، حيث عرض مجموعة من الطرق والخطوات السحرية، التي تسمح بتعقب أي “لهو خفي” أو صاحب أي رسالة بريد إلكتروني “مجهولة المصدر”، ومعرفة مصدرها وهوية صاحبها، وإذا ما كان مصدرا موثوق به أم لا.

وتمكنك تلك الطريقة من معرفة مصدر الـIP، الخاص بالبريد الإلكتروني، الذي أرسل لك الرسالة، أي يحدد موقع التوجيه الخاص بتلك الرسالة عبر الإنترنت.

ولتنفيذ ذلك عليك اتباع تلك الخطوات:

— أولا، تحتاج إلى العثور على معلومات حول عنوان البريد الإلكتروني، الذي أرسل لك الرسالة.

— إذا كان عبر بريد إلكتروني “جيميل” فالأمر سيكون أكثر سهولة، ببساطة افتح الرسالة عبر الجانب الأيسر بجوار زر الرد، سترى رمز السهم متجه إلى أسفر، انقر فوقه، ثم حدد أيقونة إظهار أصل البريد من القائمة.

— ستظهر لك نافذة جديدة، تحتوي على سلاسل طويلة من البيانات، انقر فوق زر نسخ إلى الحافظة، للحصول على المعلومات التي تحتاجها عن الحساب.

— ثم انتقل بعدها إلى خيار ” WhatsMyIP”، وانقر بعدها على أيقونة البحث عن IP، وستجدها في القائمة الموجودة أعلى الصفحة.

المصدر: سبوتنيك