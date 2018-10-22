قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد إن برلين لن تصدر أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وصرحت ميركل للصحافيين في مقر حزبها “أنا أتفق مع كل الذين يقولون أنه في ما يتعلق بصادراتنا المحدودة من الأسلحة إلى السعودية، فإنها لن تحدث في الوضع الحالي”. وصرح وزير خارجيتها هايكو ماس السبت أنه لا يرى حاليا “أي أساس لاتخاذ قرارات لصالح تصدير الأسلحة إلى السعودية”.

والشهر الماضي وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 416 مليون يورو (480 مليون دولار) إلى السعودية للعام 2018، وفي الماضي كانت الصادرات العسكرية الألمانية إلى السعودية تقتصر على قوارب الدوريات. وجددت ميركل إدانتها لمقتل خاشقجي “بأشد العبارات” وقالت أنها ترى “حاجة ملحة لتوضيح” القضية.

وقالت ميركل “نحن بعيدون جدا عن رؤية كل شيء على الطاولة. وإحالة مرتكبي (الجريمة) على العدالة”، وأضافت أنها ستواصل التشاور مع الشركاء الدوليين حول رد الفعل المنسق على هذه القضية. وكانت ألمانيا والسعودية أعادتا سفيريهما في أيلول/سبتمبر بعد 10 أشهر من العلاقات المتوترة عقب انتقاد برلين لما وصفته بالتدخل السعودي في الشؤون اللبنانية.

وتسببت قضية خاشقجي بتوتر جديد بين السعودية وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه ضرورة أن توضح السعودية ما حصل لخاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بشكل “مدعم بالوقائع لكي يتم اعتباره ذات مصداقية”.

وفقد خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض بعدما دخل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول من دون ان يخرج، وأكد مسؤولون سعوديون في بادئ الأمر أن خاشقجي خرج من ممثلية بلاده سليما. وبعد 17 يوما من الإنكار، أعلنت الرياض السبت أن خاشقجي قتل في قنصليتها في إسطنبول إثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من الأشخاص داخلها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية