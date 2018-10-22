غرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله على حسابه عبر “تويتر”، فقال: “عاصفة اليومين الأخيرين ألحقت أضرارا فادحة بمزارعي التفاح في الشوف، وحرمت مئات العائلات من محصول كان يعتمد عليه كمدخول اساسي للكثير من الناس. لذلك نناشد الهيئة العليا للاغاثة وبالسرعة المعهودة، الكشف على الاضرار والتعويض على اهلنا في الشوف”.

أضاف: “وكارثة أخرى في منطقة النبي يونس في الجية نتيجة السيول الجارفة من قرى الجوار، مع خسائر كبيرة وأضرار فادحة في الممتلكات والسيارات والمؤسسات والمنازل، وقد أجرينا بتكليف من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط اتصالا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لوضعه في صورة الوضع، والعمل على التعويض عن الأضرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام