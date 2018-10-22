تسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر أمس، بأضرار جسيمة بالمزروعات في بلدات كامد اللوز وغزة وخربة قنافار والمرج وعميق، حيث جرفت الوحول والسيول عشرات الدونمات وتسببت بهدم عشرات الخيم البلاستيكية.

ودفعت حالة الطقس وتداعياتها، قائمقاميتا راشيا والبقاع الغربي إلى الاستنفار لمواكبة المستجدات من خلال التواصل مع البلديات واعطاء التوجيهات اللازمة لمساعدة المواطنين وفتح الطرقات.

ووضع المدير العام لمؤسسات “الغد الأفضل” حسن عبد الرحيم مراد، فوجي الدفاع المدني والاسعاف التابعين للمؤسسات، بآلياتهما وعناصرهما البشرية بتصرف البلديات، وعمل عناصر الدفاع المدني على فتح الطرقات ورفع الأتربة والوحول من الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدة غزة. وقد ناشد المزارعون الجهات المختصة التدخل ومساعدتهم، واصفين أضرارهم بـ “الكارثية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام