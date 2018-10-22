فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 21-10-2018.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في داعش، المدعو “طارق الجبارة” الملقب “أبو أدهم الشامي” إثر الاشتباكات مع مسلحي “قسد” في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ احتجزت “قسد” الأوراق الثبوتيّة، لقاطني مخيم “أبو خشب” بريف دير الزور الشمالي الغربي، لمنع 420 عائلة من مغادرة المخيم، يُذكر أن المخيم يُعاني من سوء الأحوال الصحيَّة وغياب تام للرعاية.

الحسكة وريفها:

ـ خرجت تظاهرة في مخيم “مبروكة” جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، الواقعة تحت سيطرة “قسد” بسبب سوء الخدمات ونقص الرعاية الصحية.

حلب وريفها:

ـ أُصيب 5 مسلحين من “اللواء 51 _الجيش الحر” المدعوم تركيّاً، إثر انفجار لغمين زرعهما مسلحون مجهولون، قرب مقرّين تابعين لـ “اللواء”، في قرية تلالين بريف حلب الشمالي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” أحد مسلحيها من الجنسية المصريّة، في منطقة ريف المهندسين بريف حلب الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ اقتحم مسلحو “هيئة تحرير الشام” قرية باتبو بريف حلب الغربي، وقاموا بإزالة الأعلام التابعة لـ “الجيش الحر”، من ساحات القرية، وسط حالة استياء من الأهالي.

ـ قتلت “قسد” أحد مسلَّحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، أثناء قيامه “بمهمة أمنية” لصالح “الجيش الحر” في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي سياق منفصل زارَ وفدٌ من “التحالف الدولي” مقر ما تسمى “الإدارة المدنية الديمقراطية” التابعة لـ “قسد” في مدينة منبج.

ـ فككت “الجبهة الوطنية للتحرير” لغماً أرضياً، زرعه مسلحون مجهولون داخل قرية السحارة بريف حلب الغربي.

ـ خرجت تظاهرة، قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، احتجاجاً على انتهاكات وممارسات مسلحي “لواء العزة _فرقة السلطان مراد” التابع لـ “الجيش الحر” المدعوم تركياً، في المنطقة.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 7 أشخاص بينهم مسلحين أجانب وأُصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة قُرب مسجد “الروضة” في حي القصور بمدينة إدلب.

وشهدت المنطقة عقب الانفجار حالة من الاستنفار “الأمني” من قبل مسلحي “هيئة تحرير الشام” و”الحزب التركستاني”، جراء وقوع الانفجار بالقرب من مقرات تابعة لـ “الحزب التركستاني”.

ـ قُتل شخص، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في قرية زردنا بريف إدلب الشمالي الشرقي.

ـ عُثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير، أمام مدرسة “بشير حللي” في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

حماة وريفها:

ـ استولت “هيئة تحرير الشام” على المركز الثقافي وأحد المستوصفات في بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي