القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخي زلزال -1 على تجمعات تحالف العدوان غرب جبل النار قبالة جيزان محققة اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2018 - 20:25
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سأشرح تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الثلاثاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانيّة للعدالة والتنمية
أردوغان: ينبغي الإفصاح عن سبب مجيء 15 شخصاً إلى تركيا ولماذا تم اعتقال 18 آخرين
بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا وألماني: موقفنا النهائي بشأن خاشقجي سيبنى على أساس صدقيّة التفسيرات وتحديد المسؤول
وزير الخزانة الأميركي: المعلومات من الرياض حول قضية خاشقجي جيدة لكنها بالتأكيد تبقى غير كافية
وزير بريطاني: تفسير السعودية لمقتل خاشقجي "لا يمكن تصديقه ويجب محاسبة" المتورطين في قتله
رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو: سيتم إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية
سلطات الاحتلال تعيد فتح معبري كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة وبيت حانون المخصص لعبور الأفراد شمال القطاع
وزير الخارجية البريطاني الاسبق جاك سترو: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحاً بانسحابها من الإتفاق النووي مع ايران
سترو: أميركا تتصور بأنها قادرة على جعل باقي دول العالم تواكبها في مواجهة إيران إلا ان محاولاتها هذه لن يكتب لها النجاح
الشيخ قاووق: أزمة تأخير الحكومة تتفاقم واللبنانيون هم الخاسر لأن هناك سباقاً بين التشكيل والتدهور الاقتصادي والمالي
الخارجية السورية: دمشق تدين الادعاءات الكاذبة التي تضمنها بيان الخارجية الفرنسية بخصوص ما وصفته بذكرى تحرير مدينة الرقة
الخارجية السورية: الدعم الذي تحدث عنه البيان لمجموعات في سورية دليل على السياسة الخبيثة التي تنتهجها باريس إزاء سورية
الخارجية السورية: ما حصل في الرقة وصمة عار على جبين فرنسا ويعيد إلى الذاكرة سجلها الاستعماري الأسود الزاخر بالجرائم
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان تطلق صاروخ زلزال1 وقذائف مدفعية على تجمعات العدوان غرب جبل النار قبالة جيزان
الكونغو الديموقراطية: مقتل 11 شخصاً على الأقل وخطف 15 آخرين في هجمات لمتمردين شرقي البلاد
مصادر أمنية وعسكرية: 14 قتيلا بينهم ستة مدنيين في أعمال عنف في كشمير
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخي زلزال -1 على تجمعات تحالف العدوان غرب جبل النار قبالة جيزان محققة اصابات مباشرة
منذ 53 mins
21 October، 2018
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